31 قتيلا و1499 جريح في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 سبتمبر 21792 تدخلا عل إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.من بينها 2234 تدخل من أجل 1229 حادث مرور أدى إلى وفاة 31 شخص وإصابة 1499 آخرين.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة لحوادث المرور، سجلت بولاية الشلف،بـ57 حادث خلف 4 قتلى و61 جريح.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ1897 تدخلا سمحت بإخـــماد 1380 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 150 تدخل اثر 102 حريق.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي فقد سجلت 12341 تدخــل، أيـن تم من خلالها إســعاف 11572 جريح ومريض إلى المستشفيات.وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 522 عملية تحسيسية.بالإضافة إلى5320 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4734 عملية إسعاف وإنقاذ 359 شخص في خطر.

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