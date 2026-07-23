31 منها قيد الإخماد.. تسجيل 138 حريقا خلال يوم واحد!

سجّلت وحدات الحماية المدنية عبر الوطن 138 حريقا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم إخماد 107 حريقا وتتواصل عملية الإخماد عبر 31 بؤرة حريق.

ونشرت مصالح الحماية المدنية، وضعية حوادث حرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل خلال الـ 24 الساعة الأخيرة. حيث بقي 31 حريقا قيد الإخماد على ولايات بجاية (03)، البويرة (01)، تلمسان (01)، تيزي وزو (02)، جيجل (02)، سعيدة (01)، سكيكدة (01)، عنابة (03)، المدية (03)، معسكر (02)، الطارف (05)، سوق أهراس (02)، تيبازة (01)، قسنطينة (02)، وميلة (02).