3166 تدخل للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وحدات الحماية المدنية 3166 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و23 أكتوبر الجاري، أي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الأربعاء، تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة على إثر عدة حوادث مرور، تسببت في وفاة 4 أشخاص وجرح 14 آخرين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، بعد تساقط الأمطار، خاصة بالولايات الغربية، حيث قامت بعدة عمليات إمتصاص لمياه الأمطار.

ومست هذه العمليات، عدة أحياء في وهران، من بينها، سيدي الشحمي، حاسي بونيف، بوسفر وبئر الجير.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 27 حريق في نفس الفترة.

ومن بين هذه الحرائق، 7 حرائق غابات، 8 حرائق أدغال، 5حرائق أحراش و6 حرائق محاصيل وأشجار مثمرة.

وخلفت هذه الحرائق خسائر قدرت بـ21 هكتار مساحة غابات، 45 هكتار مساحة أدغال، و19 هكتار مساحة أحراش.

بالإضافة إلى اتلاف 1300 حزمة تبن، و105 نخلة و2125 شجرة مثمرة، على إثر تلك الحرائق.