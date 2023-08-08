31750 طفلا من أبناء الجالية والجنوب والهضاب العليا يستفيدون من المخيمات الصيفية

إستفاد 31750 طفلا من أبناء الجالية الوطنية في الخارج والجنوب الكبير والهضاب العليا من المخيمات الصيفية عبر 27 مركزا.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الداخلية، فإن اللجنة الوطنية للتحضير ومتابعة سير موسم الإصطياف إجتمعت تحت إشراف الأمين العام للوزارة. بهدف تقييم مرحلي لسير موسم الإصطياف من خلال متابعة تنفيذ مخططات العمل التي تم الالتزام بها سابقا.

وتمحور جدول الأعمال حول عرض مختلف المجهودات، سيما ما تعلق بإسداء تعليمات إلى المصالح الأمنية. من أجل تعزيز تواجدها بالشواطئ وأماكن الراحة والفضاءات المستقبلة للجمهور. وفرض تنفيذ مبدأ الدخول المجاني للشواطئ وفقا للتنظيم المعمول به.

كما تم خلال نفس الإجتماع إستعراض حصيلة المخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في الخارج والجنوب الكبير والهضاب العليا. والتي استفاد منها 31750 طفلا ورصدت لها السلطات العمومية كل الإمكانيات من أجل إنجاحها. حيث تمت تعبئة 1400 إطار عبر 27 مركز إيواء لاستقبالهم في أحسن الظروف.

أما عن الأخطار المرتبطة بموسم الإصطياف، فتم الكشف عن تسجيل مصالح الحماية المدنية لغرق 146 شخصا منذ انطلاق الموسم. منها 81 وفاة بالشواطئ الممنوعة و30 وفاة بسبب عدم التقيد بإجراءات السلامة على غرار السباحة ليلا أو خلال وجود الراية الحمراء.

كما أحصت ذات المصالح 43 ألف تدخل إلى غاية اليوم، تم فيه إنقاذ حوالي 28 ألف شخص من الغرق المحقق. حيث تم إسداء التعليمات لمصالح الحماية المدنية من أجل التواجد لفترات إضافية على مستوى الشواطئ، وكذا حث المصالح الأمنية على تكثيف الدوريات بالشواطئ الممنوعة من أجل منع السباحة بها والتحسيس بمخاطرها.

كما تم التذكير بأهمية التحسيس والعمل الجواري لتوعية المواطنين وضرورة الالتزام بقواعد السلامة من قبل كافة القطاعات وكذا فعاليات المجتمع المدني.