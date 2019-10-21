3192 تدخل للحماية المدنية خلال يوم!

سجلت وحدات الحماية المدنية، 3192 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 21 أكتوبر الجاري “الـ24 ساعة الأخيرة”.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، على إثر عدة حوادث مرور.

وتسببت هذه الحوادث، في وفاة 4 أشخاص و إصابة 45 اخرين بجروح.

وتم التكفل بالمصابين في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات، من طرف مصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، في وهران، بوفاة شخصين، وإصابة 4 أخرين بجروح على إثر حادثي مرور.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية للشلف من أجل تحويل جثتي شخصين، توفيا مختنقين على إثر إستنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء داخل منزل سكني، ببلدية الصبحة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إخماد حريقين حضريين.

الحريق الأول سجل بالعاصمة، شب بمنزل كائن بالطابق الأرضي لبناية متكونة من 6 طوابق بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة.

أما الحريق الثاني سجل بالمدية، حيث شب بمنزل الكائن بالطابق الأرضي لمنزل متكون من طابقين بحي قوجيل، ببلدية وزرة.

ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح البشرية، في هذه الحرائق.