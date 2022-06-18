32 ألف تذكرة متاحة لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية وهران 2022

قررت اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط وهران 2022، طرح 32 ألف تذكرة، للراغبين في حضور حفل افتتاح هذه الألعاب.

وكشفت (و.أ.ج)، أن انطلاق بيع هذه التذاكر سيكون غدا الأحد، وستتم عملية البيع عبر الأنترنت، في الموقع الرسمي للجنة المنظمة.

وسيقام حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022، بالملعب الجدبد لوهران، أين تم تحضير برنامج خاص.

يذكر فعاليات الطبعة الـ19 من ألعاب البحر المتوسط 2022 المقرة بوهران، تنطلق يوم 25 جوان، وتدوم إلى غاية 5 جويلية.