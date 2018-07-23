32 ألف حاج استفادوا من تأشيرة السّفر إلى البقاع المقدّسة

كشف مدير نشاط الحج بالديوان، إبراهيم مقدور، الإثنين، أنّ 32 ألف حاج استفادوا من تأشيرة الحج إلى البقاع المقدسة.

فيما تمّ استكمال إجراءات سفر 1000حاج الخاصة بالكوطة الإضافية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وفي ذات السياق، كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزّوزة الإثنين، أن حوالي 100 حاج لم يدفعوا تكاليف الحج.

والتي قدرتها وزارة الشؤون الدينية للموسم الحالي بـ 40.5 مليون سنتيم، مع احترام الآجال المحددة، حيث ستنطلق أول رحلة يوم 25جويلية الجاري.

كما أكّد ذات المتحدّث، أن عمليّة بيع تذاكر الطيران المخصصة لرحلات الحج تقدمت بأكثر من85 بالمئة هذا العام.

الجدير بالذكر، أنّ موسم الحج 2018، برمجت له 72 رحلة بمعدل 3 إلى 4 رحلات يوميا، حيث انطلقت أول رحلة إلى البقاع المقدسة في التاسع من أوت.