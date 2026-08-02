تسجيل 32 حريقًا عبر عدة ولايات إلى غاية الخامسة مساءً.. 24 أُخمدت و8 متواصلة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد 2 أوت 2026، 32 حريقًا شمل الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، وذلك إلى غاية الساعة الخامسة مساءً.

وحسب الحالة العامة للحرائق، تم إخماد 24 حريقًا، فيما تتواصل عمليات إخماد 8 حرائق موزعة عبر ولايات بجاية بحريقين، وتيزي وزو، سطيف، برج بوعريريج، تيبازة وورقلة بحريق واحد في كل ولاية.

وفي ولاية بجاية، تتواصل عمليات إخماد حريق أدغال وأحراش ببلدية درقينة، بمنطقة جريوة. إلى جانب حريق أشجار مثمرة ببلدية شميني، بمنطقة تيجونان.

وبولاية تيزي وزو، تتواصل عملية إخماد حريق غابة ببلدية يعكورن، وتحديدًا بقرية تمليحت.

أما في ولاية سطيف، فتتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش ببلدية وادي البارد، بمنطقة سيدي طالوث.

وبولاية برج بوعريريج، لا تزال عمليات الإخماد متواصلة إثر اندلاع حريق غابة ببلدية ثنية النصر، على مستوى غابة الدولة بني يعدل.

وفي ولاية تيبازة، تتواصل عمليات إخماد حريق غابة ببلدية مناصر، بغابة توارس، طريق قرية تملول.

كما تتواصل بولاية ورقلة عملية إخماد حريق نخيل ببلدية ورقلة، على مستوى محيط أولاد نصير.