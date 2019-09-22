32 راغبا في الترشح للرئاسيات.. وسحب الإستمارات مستمر إلى 25 أكتوبر المقبل

قال علي ذراع المكلف بالإعلام بالهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات، إن عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات وصل إلى 32 راغبا.

وأضاف ذراع، أنه تم الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية، وسيتم تطهيرها وتصفيتها إلى غاية 6 أكتوبر المقبل.

وأشار ذراع، إلى أن الراغبين بإمكانهم سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات إلى غاية 25 أكتوبر.

وأكد ذات المتحدث، أنه لم يتم تسجيل أي مشاكل على مستوى البلديات بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

وأضاف المكلف بالإعلام، أن الهيئة لا تمنح إستمارات إكتتاب التوقيعات للأشخاص الذين لا يحوزون على شهادة جامعية.