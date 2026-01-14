32 قتيلا إثر حوادث المرور والغاز خلال أسبوع!

سجلت وحدات الحماية المدنية 24089 تدخلا خلال الفترة الممتدة ما بين 04 إلى 10 جانفي 2026. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد سجلت من أجل عمليات الإجلاء الصحي 15776 تدخلا. أيـن تم من خلالها إســعاف و إجلاء 15440 جريح و مريض إلى المستشفيات.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2035 تـدخـل من أجل 1165 حادث مرور، أدت إلى وفاة 25 شخص و جرح 1282 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية. وأثقل حصيلة سجلت بولايــة أدرار بوفاة 05 أشخاص.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 888 تدخلا سمحت بإخماد 520 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفـة. أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 89 حريق، البليدة بـ 37 حريق و وهران بـ 36 حريق. بالإضافة كذلك إلى تسجيل 5390 تدخـل من أجل إنقاذ 650 شخص في حالة خطر و تغطية 4825 عملية اسعاف.

فيما يخص الحوادث المتعلقة بالتسممات بغاز أحادي الكربون (Co) المنبعث من مختلف وسائل التدفئة و مسخنات الماء، قامت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 39 تدخل سمح بتقديم الإسعافات الأولية لـ 77 شخصا متسممين بهذا الغاز الخطير تم تحويلهم الى المؤسسات الإستشفائية. مع تسجيل وفاة 7 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور