32 مترشح للرئاسيات في 24 ساعة يسحبون إستمارات إكتتاب التوقيعات

سحب إلى حد الساعة، 23 مترشحا حرا و9 أحزاب سياسية إستمارات الترشح من مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وكشفت حصيلة للوزارة عن استقبال مصالحها حتى الساعة الخامسة مساء من نهار اليوم، 32 رسالة طلب ترشح.

وذلك لحساب الإنتخابات الرئاسية 18 أفريل 2019، حيث طلب هؤلاء سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وتعود منها 9 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية، و23 رسالة طلب أخرى لمترشحين أحرار.

وأشارت الوزارة في حصيلتها إلى أن المعنيين تحصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وذلك تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول، حيث تتواصل عملية سحب الإستمارات بالموازاة مع الطلبات المقدمة.