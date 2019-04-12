3200 تذكرة لـ”السنافر” بملعب “رادس”

خصصت إدارة نادي الترجي التونسي، 3200تذكرة، لمناصري شباب قسنطينة، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين لحساب إياب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وسيتم بيع حصة التذاكر المخصصة لأنصار شباب قسنطينة، والمقدرة بـ3200 تذكرة، غدا السبت، بملعب “رادس” بتونس.

وتأتي هذه الخطوة من مسؤولي الترجي، في إطار المعاملة بالمثل، حيث استفاد أنصاره من نفس عدد التذاكر، خلال مباراة الذهاب التي جرت بقسنطينة.

يذكر أن شباب قسنطينة، سيواجه غدا السبت، الترجي التونسي، لحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب لصالح الترجي بـ3-2.