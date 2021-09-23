323 حادث مرور خلال أسبوع في المناطق الحضرية

سجلت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 سبتمبر، 323 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية.أسفر عن وفاة 09 أشخاص وإصابة 377آخرين بجروح.

وحسب مصالح الأمن الوطني، فقد عرفت حصيلة هذا الأسبوه، إنخفاضا مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.حيث إنخفضت بـ3 حوادث، وبـ16 جرح، وبحالتي وفاة.

وأضافت ذات المصالح، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%.نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة..

وعليه تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

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