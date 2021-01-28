327 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني 327 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع واحد.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فقد تم تسجيل 327 حادث مرور في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جانفي 2021.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل وفاة 6 أشخاص وجرح 386 آخرين، وعرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـزيادة 54 حادث.

كما عرف عدد الجرحى ارتفاعا قدّر بـ “+65” وانخفاضا في عدد الوفيات قدر بـ ( -01) وفاة.

وأوضح البيان، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة.

بالإضافة إلى عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.