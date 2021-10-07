33 جريحا في تصادم قطارين جنوب تونس

أصيب اكثر من 30 شخصا اليوم في تصتدم بين قطارين على مستوى محطة مقرين الرياض جنوب تونس. وحسب ما افادت به وسائل إعلام تونسية فقد اصيب 33 شخصا في تصادم بين قطارين جنوب تونس.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وقوع حادث مخلفا 33 جريح إثلر تصادم قطارين. أفادت الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: Sncft، بوقوع حادث تصادم قطارين أسفر عن 33 حالة إصابة.

ووفق ذات الشركة الحادث وقع في حدود الساعة 19 و20د على مستوى محطة مقرين الرياض القادمة من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض. الحادث ووفق ذات المصدر خلف إصابة 33 شخصا كحصيلة أولية تم نقلهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج الازم.