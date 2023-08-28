33 ضحية في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة بالبليدة

أصيب 33 شخصا، صبيحة اليوم الإثنين، في حادث مرور على مستوى الطريق السيّار شرق غرب. بالقرب من محول الشفة اتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي بين 12 سيارة، 07 شاحنات و حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق السيّار شرق غرب بالقرب من محول الشفة اتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة.

وأشارت المصادر، أن الحادث خلّف إصابة 33 شخصا تم تقديم لهم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى المستشفى، فيما تبقى العملية متواصلة.