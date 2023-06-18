33 طن من الوثائق الأرشيفية تم إتلافها تخص مجلس قضاء العاصمة 

كشف النائب العام المساعد بمجلس قضاء الجزائر العربي امين رابح، اليوم الاحد، أنه تم إتلاف ما يقارب 33 طن من مختلف الوثائق الارشيفية المتلفة. الخاصة بمجلس قضاء العاصمة وحده، والتي تم الشروع فيها خلال شهر،اكتوبر من العام الجاي. بالاضافة الى مايقارب 27 طن من الوثائق الارشيفية لمجموع المحاكم التابعة له.

كما أضاف ذات المتحدث، على هامش تنظيم سوم دراسي بعنوان “الأرشيف القضائي وطرق تسييره وحمايته”. الذي احتضنه مجلس قضاء العاصمة، أنه ما يقارب 1000 علبة تم الدفع بها لمركز الأرشيف الوطني. فيما يتعلق بأرشيف الحقبة الاستعمارية قبل 1962 والمتعلق بالذاكرة الوطنية.

مشيرا أن العملية مستمرة لدفع 3000 علبة في انتظار انجاز المركز الجهوي للأرشيف لمباشرة عملية الدفع بالوثائق التي استوفت المدة القانونية.

وشدد النائب العام على الضرورة الملحة لعقد هذا الملتقى، بعد أن تم الوقوف على عديد الإشكالات القانونية والتنظيمية. التي اعترضت نشاط وعمل لجان تسيير الأرشيف على مستوى مجلس قضاء العاصمة والمحاكم التابعة له.