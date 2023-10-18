3300 شهيد و13 ألف مصاب في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن سقوط 3300 شهيد وأكثر من 13 ألف مصاب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة مي الكيلة بمدينة رام الله.

وأفادت الكيلة بأن “عدد الشهداء في قطاع غزة يزيد عن 3300 فلسطيني، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 13 ألف”.

وأضافت الوزيرة: “هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات. وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية”.

كما نددت الوزيرة بالقصف الصهيوني على “المستشفى الأهلي المعمداني”، مساء الثلاثاء.