قرّرت ولاية تيبازة مؤخرا نزع الملكية الخاصة بأزيد من 200 مالك أرض بحجم مالي يفوق 5 مليار دينار، لأجل مشروع الميناء التجاري للوسط بشرشال.

وهو المشروع المقرر إنجازه في أجال محصورة خلال السداسي الأول من سنة 2018.

وشرعت مصالح ولاية تيبازة في إصدار قرارات نزع الملكية و تبليغها لأصحابها الذين يفوق عددهم 200 مالك.

وشرعت مصالح ولاية تيبازة لانطلاق العملية في تعيين خبراء عقاريين قاموا بإحراء مسح و إحصاء شامل للأراضي المخصصة للمشروع.

فيما سيتم تعويض ملاك الأراضي على مستوى الخزينة العمومية بولاية تيبازة، حسب مصادر من الولاية .

و يتعلق الأمر بحصة أولى تقدر بواحد مليار دينار و 800 مليون دينار موجهة لإقتطاع الأراضي الخاصة بالوعاء العقاري الذي سيحتضن الميناء.

و الطريق السريع الذي سيربط الميناء بالطريق السريع شرق-غرب على مستوى مدينة العفرون بالبليدة على إمتداد 42 كلم طولي.

كما تم إيداع 3، 3 مليار دينار على مستوى الخزينة العمومية لولاية تيبازة خاصة بتعويض ملاك الأراضي الموجهة لإنجاز المناطق الصناعية و اللوجيستية التابعة للميناء بمساحة 2000 هكتار.

و المبلغ المتبقي موجه لتعويض الأوعية العقارية المقتطعة لإنجاز سكة حديدية تربط الميناء بمدينة العفرون بولاية البليدة إستنادا لمسؤول الهيئة التنفيذية.

وتجدر الإشارة أنّ المشروع القاري الذي سيشكل محور المبادلات التجارية القارية بين آسيا و أوروبا و إفريقيا، سيكون في إطار شراكة جزائرية صينية.

تقضي بتجسيده بقرض صيني بعيد المدى يقدر بـ3 مليار و 600 مليون دولار أمريكي .