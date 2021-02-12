34 رحلة جوية لشركة “ASL” الفرنسية بداية من صيف 2021

فيما أعلنت عن استئناف البرنامج الخاص برحلات العودة شهر ماي

الشركة تمكن زبائنها من تغيير التذكرة بساعة قبل موعد الرحلة

قررت شركة “ASL” للطيران الفرنسية، تعزيز برنامج رحلاتها الجوية باتجاه الجزائر، اعتبارا من الصائفة القادمة، بمعدل ٣٤ رحلة في الأسبوع، كما أعلنت عن استئناف برنامج رحلات العودة “الخاص” لفائدة زبائنها بداية من شهر ماي، انطلاقا من الجزائر.

وأوضحت الشركة في بيان لها، تحصلت “النهار” على نسخة منه، بأن برنامج الرحلات الذي سينطلق بداية من شهر ماي القادم، يخص فقط الرحلات الخاصة بالعودة، وأن البرنامج تم إعداده بعد حصولها منذ أسبوع على ترخيص من سلطات بلادها، يشمل برمجة الرحلات واحترام “البروتوكول” الصحي المفروض، وأشارت إلى أنه سبق لها وأن برمجت 246 رحلة من الجزائر لأشخاص لديهم ارتباطات مهنية وأخرى عائلية في فرنسا.

وبالموازاة مع ذلك، أعلنت شركة “ASL”، عن تعزيز برنامج الرحلات الجوية العادية فور إعادة فتح الحدود الجوية بين الجزائر وفرنسا بداية من صائفة 2021 عبر ثمانية خطوط، بمعدل ٣٤ رحلة في الأسبوع، ويشمل برنامج الرحلات التالية “الجزائر انطلاقا من مطار شارل ديغول وليون ومولهاوس”، “بجاية انطلاقا من مطار شارل ديغول”، “عنابة انطلاقا من مطار شارل ديغول”، “وهران انطلاقا من مطار ليل” و”قسنطينة انطلاقا من مطار مولهاوس”.

ووضعت الشركة، حسب ما تضمنه البيان، عدة امتيازات لزبائنها الراغبين في السفر على متن طائراتها بداية من الصائفة القادمة، من أبرزها إمكانية تغيير التذكرة قبل ساعة عن موعد الرحلة الجوية، وأوضحت أن هذا البرنامج يبقى مرهونا بتطورات الأزمة الصحية التي يعرفها العالم.