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أخبار الجزائر

34 قتيلا و12 جريحا في احتراق حافلة بتمنراست

بقلم محمد أمين بوعافية
34 قتيلا و12 جريحا في احتراق حافلة بتمنراست
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توفي صبيحة اليوم الأربعاء 34 شخصا فيما أصيب 12 آخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور خطير متبوع باحتراق حافلة بتمنراست

ووقع حادث مرور فجر اليوم متبوع بحريق ، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.

الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية و حافلة لنقل المسافرين. حيث خلف الحادث وفاة 34 شخص بعد تفحمهم و اصابة 12 ٱخرين تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى.

للإشارة فإن عملية إخراج الضحايا المحصورين من داخل الحافلة متواصلة

رابط دائم : https://nhar.tv/Nbi9v
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