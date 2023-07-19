34 قتيلا و12 جريحا في احتراق حافلة بتمنراست

توفي صبيحة اليوم الأربعاء 34 شخصا فيما أصيب 12 آخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور خطير متبوع باحتراق حافلة بتمنراست

ووقع حادث مرور فجر اليوم متبوع بحريق ، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.

الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية و حافلة لنقل المسافرين. حيث خلف الحادث وفاة 34 شخص بعد تفحمهم و اصابة 12 ٱخرين تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى.

للإشارة فإن عملية إخراج الضحايا المحصورين من داخل الحافلة متواصلة