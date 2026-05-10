34 متهما بتخريب ملعب الكاليتوس الجديد مهددون بـ 5 سنوات حبسا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج. في حق 34 على اثر تسجيل أعمال عنف وتخريب ملعب الشهيد مرزوقي مولود بالكاليتوس. عقب نهاية المقابلة الكروية. التي جمعت فريق اتحاد الحراش بنظيره فريق جمعية وهران. ضمن فعاليات بطولة القسم الثاني المحترف.

كما التمس في ذات القضية ممثل بلدية الكاليتوس إلزام المتهمين أن يدفعوا بالتضامن تعويضا ماليا قدره 1 مليار و600 مليون سنتيم جبرا بالخسارة. التي تكبدتها بينما التمس الوكيل القضائي تعويضا ماليا يقدر بـ100 مليون سنتيم يدفعه كل متهم على انفراد. وتمت عملية توقيف المتهمين في أعقاب ارتكاب أحداث عنف وشغب بتاريخ 2026.04.10 على مستوى ملعب الشهيد مرزوقي مولود بالكاليتوس. بعد نهاية المقابلة الكروية. التي جمعت فريق اتحاد الحراش بنظيره فريق جمعية وهران ضمن فعاليات بطولة القسم الثاني المحترف. بتاريخ 2026.04.10، بملعب الشهيد مرزوقي مولود بالكاليتوس

وعلى اثره تك فتح تحقيق قضائي من خلاله أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر (34) شخصا مشتبها فيه وجرى تقديمهم امام العدالة لمحاكمتهم.

وكشفت التحريات من خلال محضر معاينة الشرطة للمنشأة الرياضية أن أعمال تخريبية طالت المدرجات بالملعب. كما تمّ تسجيل إتلاف كلي لجل كراسي الملعب. السياج الحديدي التابع للمنشأة الرياضية ومحيط الملعب. بالإضافة إلى القاعة الشرفية المخصصة لاستقبال الزوار وكذا ورشتين تابعتين له. تحطيم زجاج النوافذ تلاه محاولة اجتياح واقتحام أرضية الميدان بالعنف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور