34 محطة لخدمات الجيل الرابع تدخل حيز الخدمة بالوادي

تم وضع 34 محطة لخدمات الجيل الرابع تخص الإنترنت والهاتف الثابت قيد التشغيل إلى حد الآن بولاية الوادي وذلك منذ انطلاق العمل بهذه الشبكة

تأتي هذه العملية في إطار تجسيد البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة لاتصالات الجزائر الرامي إلى تمكين زبائنها القاطنين بالتجمعات السكانية

محدودة الكثافة من امتيازات خدمات الجيل الرابع.

وستمس هذه الخدمات 34 تجمعا سكانيا على مستوى 22 بلدية ي وهو ما يمثل أزيد من70 بالمئة من مجمل البلديات التي إستفادت منها.

وهذا بغرض تلبية إنشغالات زبائن المؤسسة الذين تعذر ولأسباب تقنية بحتة ربطهم بشبكة التدفق العال للإنترنيت أ-دي-إس-إل) .

ويستفيد من إمتيازات خدمات محطات الجيل الرابع أزيد من 22.000 زبون بمعدل 650 مشترك في كل محطة والتي روعي في توزيعها معيار الكثافة السكانية.

وهي التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 650 مواطن لاسيما بالقرى المعزولة والمناطق النائية.

سيتم تعميم هذه العملية لتشمل باقي التجمعات السكانية لبلديات الولاية الثلاثين التي تعذر ربطها بشبكة الأنترنيت ذات التدفق العالي.

للإشارة أن المديرية العملية لإتصالات الجزائر بالوادي تحصي إثني عشر وكالة تجارية بمعدل وكالة تجارية لكل دائرة وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تقريب خدماتها من المواطن.