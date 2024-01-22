34 ملفا قضائيا جديدا تفصل فيه محكمة الجنايات بالدار البيضاء قريبا

برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء 34 ملفا قضائيا جديدا. ضمن دورتها العادية 2023_2024 كانت فصلت فيه غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا.

بحيث سيتم الفصل في القضايا المبرمجة ضمن الجدول التكميلي الى غاية الفاتح فيفري من السنة الجارية، لتستأنف هيئة المحكمة بتشكليتها القضائية معالجة قضايا أخرى سوف تبرمج لاحقا تكون معظمها قضايا تم تأجيلها قبل أسابيع.

ويتواجد من ضمن 34 ملفا قضائيا 6 ملفات قضائية تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية بالخارج وأخرى داخل الوطن.

بحيث سيمثل المتهم الموقوف “ش.ياسين” لمعارضة حكمين قضائيين في نفس اليوم لمتابعه بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي خارج الأقليم الوطني اضرارا بمصالح الجزائر.

كما تأتي هذه المتابعتين لصدور حكمين غيابين في حق نفس المتهم عن ذات التهم يقضيان بعقابه ب20 سنة سجنا نافذا.

كما يتعالج ذات الهيئة القضائية 5 ملفات أخلاقية لارتكاب المتهمين جنايات ارتكاب الفعل المخل بالحياء والاغتصاب بحيث ياتي هذا النوع من القضايا في المرتبة الثانية بعد قضايا المتعلقة بأفعال إرهابية.

في حين تم برمجة قضيتين اثنتين تتعلقان بتهريب المهاحرين سيمثل فيها المتهمون محل المتابعة أمام المحكمة. لمواجهة تهم تعلق بجنايات تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وفي ذات السياق سيمثل 15 متهما منهم 10 موقوفين لمتابعتهم بجرائم تراوحت بين التزوير. واستعمال المزور وطرح أوراق نقدية مزورة والنصب واضرام النار عمدا في مساكن. بالاضافة الى تهم تتعلق بالسرقة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. والمتاجرة بالمخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة.