346 مليار دينار إستثمارات فرنسا بالجزائر

قال مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار عبد الكريم منصوري، أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول المستثمرة بالجزائر.

من حيث العدد بـ 169 مشروعا منذ عام 2002 إلى غاية 2016، أين بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر 364 مليار دينار.

مشيرا إلى أن فرنسا تصنف في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم الإستثمارات بـ 364 مليار دينار.

فيما تم تصنيفها في المرتبة الثانية في خلق مناصب العمل بـ 22734 منصب شغل.

وقال إن الاستثمار ينمو بالجزائر حيث تهتم بتنويع شركائها، بتسجيل مستثمرين من 25 بلدا خلال 9 أشهر الأولى من 2017 .