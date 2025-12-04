3463 تدخل خلال 24 ساعة إثر التقلبات الجوية

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، أن إجمالي التدخلات بسبب التقلبات الجوية، بلغ 3463 تدخل، خلال 24 ساعة.

وأشار زهير بن أمزال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن التدخلات تخص الاجلاء الصحي، ومخلفات التقلبات الجوية. وهذا في كل من العاصمة، المغير، تيزي وزو، سعيدة، تيارت، مستغانم، وهران، بلعباس.

واضافت المتحدث في تصريح للنهار، أن الحماية المدنية قامت بعمليات امتصاص مياه الأمطار داخل المنافق. الى جانب المنشآت العمومية والخاصة دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

كما تم انقاذ سيارتين بجسر قسنطينة بالعاصمة، كانتا محصورتان بسبب الأمطار على متنها 7 أشخاص.

وسجلت المصالح ذاتها، انهيار سقف غرفة في بولوغين في العاصمة، وانجراف التربة في “فريفالون” واد قريش. وانهيار شرفة في وهران، وسقوط جدار ثانوية في ولاية مستغانم. ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

ودعا بن أمزال المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر وعدم المغامرة بالذهاب إلى المرتفعات التي تشهد ثلوج كثيفة.

