35 ألف عامل في قطاع التربية استفادوا من منحة ‪”‬كورونا”

فيما يوجد أكثر من 10 آلاف ملف قيد الدراسة في لجنة الخدمات الاجتماعية

إعادة بعث قروض السيارات بداية السنة المقبلة

استفاد ما يقارب 35 ألف عامل في قطاع التربية من منحة “كوفيد ١٩” المقدرة بـ 50 ألف دينار، فيما تتم دراسة 10 آلاف ملف آخر قبل نهاية السنة الجارية‪ .

وحسب لجنة الخدمات الاجتماعية، فإن توزيع المنح جاء بأمر من وزارة التربية الوطنية، التي طالبت بتسريع صرفها قصد استفادة العمال منها‪ .

وحسب المصدر، فقد تلقت اللجنة تعليمات من قبل وزارة التربية الوطنية من أجل الإسراع في معالجة الملفات ودفع تعويضات الأساتذة الذين تضرروا من وباء ‪”كورونا‪” .

وأضاف أنه تقرر الشروع في تقديم مساعدات لفائدة مستخدمي قطاع التربية على المستوى الوطني في الحالات الصحية القاهرة، تندرج في إطار التضامن مع الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية‪ .

هذا وكانت اللجنة قد أكدت بأن المنحة الخاصة بـ ‪”كوفيد ١٩” تقدر بـ 50 ألف دينار تصبّ في حسابات الأساتذة والموظفين الذين تأكدت إصابتهم.‪

للتذكير، فقد تم أيضا التكفل بالمصاريف المترتبة عن الكشف عن فيروس ‪”كورونا‪”، سواء بتقنية “بي سي آر” أو “السكانير” بنسبة 50 من المئة لكل نوع من الكشف عن هذا الفيروس المستجد، حيث تعاقدت اللجنة مع العديد من المخابر والعيادات الخاصة على المستوى الوطني لتعويض المستخدمين المصابين‪.

من جهة أخرى، أمرت وزارة التربية، مديري المؤسسات التربوية، بتشديد الرقابة على العطل المرضية الخاصة بالأساتذة، كما ستشدد وزارة التربية الوطنية الخناق على العطل والغيابات خلال هذه الفترة التي تسبق الاختبارات المقرر أن تنطلق بعد الأسبوع القادم.

وفي إجراء احترازي، وجهت تعليمة مستعجلة لكافة مديرياتها، تم من خلالها توجيههم لرفض العطل المرضية طويلة المدى خلال هذه الفترة‪.

هذا وكانت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم التابعة لوزارة التربية الوطنية، قد وجهت مراسلة إلى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أمرتهم من خلالها بمواصلة تقديم الخدمات وحصرها بسبب جائحة ‪”كورونا‪”.

ومن بين الخدمات المتوفرة، الاعتمادات المخصصة لتسيير اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بعد المداولات الصادرة عن اللجنة المعنية، والمتمثلة في المساعدات الاجتماعية “منح الأيتام والأرملة غير العاملة والتقاعد، الإعاقة، والوفاة”، والخدمات الصحية المتوفرة، على غرار العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل والتكفل بمرضى السرطان والتضامن الوطني، مثل الحوادث والكوارث والحالات القاهرة والتضامن الوطني.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن عودة قروض السيارات مطلع السنة المقبلة، حيث دعت إلى إيداع الملفات على مستوى اللجان الولائية‪ .

كما أكدت اللجنة بأن السلف والقروض تشمل أيضا إعانات السكن والعمرة، مشيرة في ذات الوقت، إلى أنه سيتم ضبط الإجراءات الخاصة بكل سلفة خلال الأيام القليلة المقبلة‪ .