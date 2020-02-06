35 حالة تسمم غذائي وسط تلاميذ متوسطة بالمحمدية في معسكر

استقبلت مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية «دحو دحاوي» بالمحمدية في ولاية معسكر.

ظهر يوم أمس، 35 تلميذا كانوا قد تعرضوا لتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإطعام المدرسي بمتوسطة «بغدادي جلول».

واستنادا إلى مصادر مسؤولة، فإن التلاميذ المصابين ظهرت عليهم أعراض التسمم كأوجاع البطن والغثيان والقيء.

مما استدعى إخضاعهم للفحوصات الطبية بمصلحة الاستعجالات التي كانت تعج بالفريق الطبي ومسؤولي السلطات المحلية والأمنية.

بعد تحويلهم إليها من طرف مصالح الحماية المدنية لوحدة المحمدية. المصابون تم تحييد بعضهم في إحدى قاعات المتابعة الصحية.

بعد تولي إجراء التحاليل المخبرية على الدم، والذين كانوا قد تناولوا وجبة غذائية تتكون من الدجاج والأرز.

تم الإبقاء على إحداها كوجبة شاهد ريثما يتم إخضاعها للتحاليل من طرف مخبر خاص بغية تحديد سببية التسمم.

هذا وقد تنقل مدير الصحة لولاية معسكر بمعية مفتشين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية لمعاينة المتابعة الطبية للمصابين.

في حين رفض مدير متوسطة «بغدادي جلول» الإدلاء بأي تصريح كونه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام.

وأظهرت المعاينة التي قمنا بها عن كثب مدى الإهمال الذي تشهده المؤسسة التعليمية.

حيث سُجل تقصير في تحديث عتاد المطبخ وتوفير الشروط الصحية في إعداد الوجبات الغذائية.