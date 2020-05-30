35 دولار للبرميل.. أسعار النفط ترتفع بنسبة 5 بالمائة

سجلت، اليوم السبت، أسعار النفط إرتفاعا بنسبة فاقت الـ 5 بالمائة.

حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بما يعادل 1.78 دولار، اي بنسبة 5.3 بالمائة لتصل عند 35.49 دولار للبرميل

في الوقت الذي ارتفع فيه سعر خام برنت عند 35.33 دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات، لتصل عند 37.84 دولار للبرميل، أي بإرتفاع 1.81 دولار، أو خمسة بالمئة تقريبا

وسجل غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88 بالمئة، بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة

. وسجل سعر برنت ارتفاعا بنحو 40 بالمئة، وهو أكبر صعود شهري منذ مارس من سنة 1999