35 مؤسسة جزائرية تشارك بأهم حدث اقتصادي في أمريكا

يشارك وفد اقتصادي جزائري رفيع المستوى، يقوده رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في فعاليات قمة الاستثمار الأمريكية 2025.

وتُنظم القمة، في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 ماي الجاري بولاية ميريلاند، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب بيان رسمي صادر عن مجلس التجديد الاقتصادي، يضم الوفد الجزائري أكثر من 35 رجل أعمال. إلى جانب عدد من نواب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس.

ويُصنف الوفد الجزائري، ضمن المراتب العشر الأولى لأكبر الوفود المشاركة في هذا الحدث الدولي البارز. الذي يجمع أكثر من 4500 مشارك من مختلف دول العالم.

وتُعد هذه المشاركة ثمرة تنسيق مشترك بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والسفارة الجزائرية في واشنطن. وسفارة الولايات المتحدة بالجزائر.