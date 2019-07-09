الحكومة تقرر نقل دفعة من الأنصار لمتابعة ربع نهائي «الكان»

طائرتان لنقل 450 مناصر.. وغلق التسجيلات منتصف نهار الأربعاء

رسّمت الحكومة تخصيص جسر جوي لنقل أنصار الخضر لتشجيع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها في مصر.

بداية من مباراة الدور ربع نهائي، مثلما انفردت به جريدة النهار في وقت سابق.

تقرّر نقل 450 مناصر على متن طائرتين خلال الساعات الأولى لصبيحة اللقاء، يوم الخميس المقبل، والعودة بعد نهايته في نفس اليوم.

تحسبا لمباراة ربع النهائي أمام منتخب كوت ديفوار في ملعب «السويس»، على أن يتم فتح التسجيلات صبيحة اليوم .

ورفع عدد الأنصار في حال تأهل أشبال بلماضي إلى الدورين نصف النهائي والنهائي، حسب الطلب.

فيما يتكفل الديوان الوطني للسياحة عبر وكالة سياحة وأسفار الجزائر «تورينغ كلوب» بتنظيم عملية نقل الأنصار بسعر تم تحديده، أمس، بمبلغ 3.5 ملايين سنتيم.

بعدما نجحت وزارة الشباب والرياضة في تخفيض المبلغ الذي كان يقارب 7 ملايين سنتيم، وحسمت السعر في اجتماع لجنة وزارية مشتركة، أمس.

بمقر وزارة الشباب والرياضة بحضور مسؤولين من وزارات الشباب والرياضة والسياحة والداخلية والخارجية والنقل.

على أن تتكفل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوفير التذاكر وتسليمها لهم عند الوصول إلى مصر، فيما تتكفل وزارة الخارجية باستخراج التأشيرات .

وحددت مهلة قبل منتصف نهار غد الأربعاء للحصول على جوازات السفر من أجل ضمان «الفيزا» للأنصار.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول نور الدين بدوي التقى، أمس، بوزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، أين تم حسم الملف بصفة نهائية.

فيما سبق لوكالة «تورينغ كلوب» نقل 2000 مناصر لتشجيع الخضر في مونديال البرازيل 2014، وقبلها كأس إفريقيا 2013 وعديد التظاهرات بامتياز.