350 مليار ديون لاعبين على مكتب الفاف غدا

فاقت ديوان أغلب اللاعبين لدى النوادي الرياضية، ما يربو عن 350 مليار سنتيم، عبارة عن ديون لم يتقاضاها هؤلاء منذ أمد طويل فاق عشر سنوات.

وفي حديث حصري، خص به “النهار أنلاين”، قال ممثل اللاعبين رشيد طرافي، الذي سيشارك في اللقاء الذي سينعقد بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تحت إشراف رئيسها وليد صادي، بصفته محاميا لقرابة سبعين لاعبا، بأن الاجتماع سيتطرق إلى ملف أجور اللاعبين التي لم يتقاضوها منذ سنوات عدة، ومنها ما يعود إلى سنة 2012، ما حال دون تمكن النوادي من الانتداب والحصول على تراخيص “أغلب النوادي تعاني من هذا المشكل باستثناء تلك التي تحوز على شركات”.

وفاق اجمالي ديون اللاعبين لدى نواديهم، حسب المتحدث، ثلاثمائة وخمسين مليار، الذي أشار إلى بعض النوادي المعنية لتشمل قسنيطينة “موك”، الحراش، سيدي بلعباس، فريق حسين داي “نهد” والمدية وغيرهم.

وذكر المحامي ممثل اللاعبين، أسماء بعض هؤلاء الذين يدينون نواديهم مبالغ مالية معتبرة على غرار اللاعب لمايسي،برفان، عنان مروان، بلحمري وليد، بن عياد مراد وسبيع تهامي “الحصيلة المتوفرة لدينا تشير إلى قائمة اسمية بمئات اللاعبين لم يتقاضوا أجورهم منذ سنوات”.