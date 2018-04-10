350 مليار سنويا لتأجير تجهيزات مجمع MADAR

منح مجلس مساهمات الدولة موافقته على توسيع الشراكة الصناعية بين الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا وشركة التبغ المتحدة.

ويتعلق الأمر بتأجير تجهيزات ورخص الشركة الوطنية السابقة للتبغ والكبريت إلى الـمؤسسة الـمختلطة “شركة التبغ الـمتحدة/UTC”.

وليس التنازل كما أوردت ذلك بعض الـمصادر، مقابل دفع مبلغ 3.5 مليار دينار في السنة، بالإضافة إلى عصرنة تجهيزات وطرق الشركة العمومية.

وجدير بالتوضيح أن شركة “UTC”، هي مؤسسة مختلطة جزائرية ـ إماراتية، يتقاسم الأسهم فيها الطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة.

والطرف الإماراتي بنسبة 49 بالمائة.