350 ألف مسافر يوميًا.. “سوڤرال” تعزز النقل البري بـ2300 رحلة إضافية تحسبا لعيد الفطر

سطّرت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوڤرال” برنامجا خاصا بعيد الفطر، يتضمن توفير 2300 رحلة إضافية عبر مختلف المحطات البرية. وذلك لاستيعاب فائض الطلب المتوقع خلال هذه المناسبة، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للشركة.

وأوضح المصدر ذاته أن “سوڤرال” سطرت برنامجا لتكثيف الرحلات، ابتداء من يوم السبت الماضي إلى غاية يوم الجمعة المقبل وأسبوع بعد عيد الفطر لضمان عودة المسافرين. يتضمن توفير 2300 رحلة إضافية عبر مختلف المحطات البرية لاستيعاب فائض الطلب المتوقع، الذي قد يصل إلى قرابة 350 ألف مسافر يوميا، مع السهر على التزام الناقلين ببرنامج المناوبة خلال هذه المناسبة الدينية بالتنسيق مع مديريات النقل.

كما تم -حسب البيان- توفير 364 شباكا لاقتناء التذاكر عبر مختلف المحطات، منها 148 شباكا مزودا بأجهزة الدفع الإلكتروني، فضلا عن تعميم تطبيق “محطتي” ليشمل 62 محطة برية، من أجل تمكين المواطنين من اقتناء تذاكرهم عبر الأنترنت دون تحمّل عناء التنقل الى المحطات البرية.

وفي هذا الإطار، أشارت الشركة العمومية إلى تسجيل بيع 35 ألف تذكرة عبر الأنترنت، منذ إطلاق تطبيق “محطتي”، الذي يسمح أيضا عبر ركنه “S.O.S خطر” بالتبليغ الرقمي السريع عن السائقين المناورين والمتسببين في مشاكل ومعاناة لزبائنهم.

إذ ورد من خلاله أزيد من 4700 تبليغ إلى خلية الاستماع التي نصبتها “سوڤرال”.

من جهة أخرى، وللتكفل بالمسافرين، قامت الشركة بتعليق كافة العطل الأسبوعية والسنوية لعمال النظافة والأمن، بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل الولائية المانحة للرخص الاستثنائية، وكذلك المؤسسة العمومية الجامعية للنقل والخدمات، وفقا للمصدر ذاته.

علاوة على ذلك، قامت “سوڤرال” بوضع مخطط عمل استباقي وبعدي مع مختلف أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والدرك الوطني للحفاظ على النظام العام داخل المحطات، وضمان التدخل السريع في الحالات الاستعجالية.

وفي مجال التحسيس، برمجت “سوڤرال” حملات للوقاية والحد من حوادث المرور خلال أيام العيد لفائدة سائقي الحافلات والمركبات على المسافات الطويلة، يضيف البيان.