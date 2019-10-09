3500 حافلة “مرسيدس بانز ” مخصصة للنقل المدرسي

صادقت الحكومة خلال اجتماها اليوم على 06 مشاريع صفقات بصيغة التراضي البسيط.

وتتعلق الصفقات بإقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي، بين وزارة الداخلية والمؤسسة العمومية “الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بانز”.

إنجاز هيكلين تابعين لقطاع الأمن الوطني بين ولاية أدرار والمؤسسة العمومية الاقتصادية “كوسيدار للبناء”.

إنشاء نظام معلومات على مستوى وزارة الشباب والرياضة ورقمنته وتحديثه، بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العمومية لدعم تطوير الرقمنة “EADN”.

إنجاز منشأة فنية على الطريق الوطني رقم 18، بين مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية والشركة الجزائرية للجسور والأشغال الفنية “SAPTA”.

في تعقيبه إثر المصادقة على مشاريع الصفقات هذه، ثمن الوزير الأول بالخصوص مشروع اقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي.

مشيرا إلى ان هذا البرنامج الإضافي الذي أقره خلال اجتماع الحكومة المخصص لتحضير الدخول المدرسي، يأتي تعزيزا للبرنامج السابق لاقتناء 3500 حافلة، وذلك استجابة للاحتياجات المعبر عنها محليا.

ما سيمكن من الرفع من مستوى التكفل بنقل أبنائنا التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم.