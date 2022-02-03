3582 رخصة سياقة رُدّت لأصحابها

أفادت مديرية الأمن الوطني، اليوم الخميس، أن مصالح الشرطة عبر تراب الجمهورية ردت 3582 رخصة سياقة لأصحابها. كما أشار بيان الأمن الوطني إلى أن أصحاب الرخص قاموا بستديد الغرامات الجزافية المستحقة.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت عملا بالإجراءات التي تضمنها المنشور الوزاري المشترك المتعلق بإلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة.

وكانت المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، قد أعلنت عن الشروع رسميا في تطبيق قرار إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة.

كما أوضحت أنه سيتم بعد تطبيق هذا القرار، الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية. وذلك إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالتنقيط.

وكشفت المندوبية أنه “قيد التحضير وأنه سيخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يقدر بـ24 نقطة. و”يتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة بينما يخصص لأصحاب الرخص الجديدة 12 نفطة”.

ويأتي هذا في إطار إستراتيجية الدولة للحد من حوادث المرور، التي تتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة. وكذا التخفيف من العراقيل البيروقراطية.

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ونشرت مصالح الدرك الوطني عبر حساب “طريقي” على الفيسبوك المخالفات المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها. والغرامة الجزافية التي تترتب عنها.

وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.