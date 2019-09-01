36 تدخلا للحماية المدنية خلال التقلبات الجوية بالمسيلة

كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة، أن عدد التدخلات خلال التقلبات الجوية، التي عرفتها، أمس السبت، بلغت 36 تدخل.

وذكر،بيان من ذات المصلحة،أن أهم التدخلات،تمثلت في إنقاذ طفل ذو 12 سنة،بواد الشيخ اعمر قرية أولاد الحاج،في بلدية عين الخضراء.

وتم إنقاذ الطفل من طرف المواطنين بمعية عريف كان خارج وقت عمله، حيث تم نقله إلى عيادة المنطقة.

وعرفت بلدية عين الملح، معاينة تسربات مياه داخل،منازل بلغ سمكها 20 سم، بأحياء المقسم وحي الغزلي وحي 08 ماي 1945.

بالإضافة إلى، تجمع مياه الأمطار في شوارع الأحياء المذكورة بحوالي 40 سم.

وشهدت بلدية الشلال،تسربات مياه الأمطار بقرية أولاد معتوق 37 منزل،بالإضافة إلى سقوط جداري لفنائي منزلين،مع تسجيل خسارة،حوالي 40 قنطار شعير.