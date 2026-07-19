36 درجة ليلا.. موجة حر شديدة تضرب 43 ولاية إلى غاية الثلاثاء!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الظهيرة على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن إلى غاية يوم الثلاثاء. كما ستعرف درجات الحرارة الدنيا إرتفاعا لتصل إلى 36 درجة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، باللون البرتقالي، حذّرت من موجة حر قياسية على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت. تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة. سوق اهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي، وتبسة. حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 44° و46°. بينما درجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 26° و 32° إلى غاية يوم الثلاثاء.

كما حذّرت من موجة حر قياسية على ولايات غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، قالمة. أين ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 44° و 46° وتصل محليا 47°/ 48°. بينما درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 28° و 34 °. إلى غاية يوم الثلاثاء.

بالمقابل، حذّرت ذات المصالح من موجة حر على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39° و41° وتصل محليا 42°/ 44°. بينما درجات الحرارة الدنيا تتراوح مابين 24° و 30° إلى غاية يوم الثلاثاء.

من جهتها، حذرت كذلك من طقس جد حار على ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة. حيث ستصل درجات الحرارة القصوى إلى 49° ودرجات الحرارة الدنيا: ما بين 32° و 36°. إلى غاية يوم الثلاثاء.

وأفادت الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر قياسية على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. حيث تتراوح بين 40° و 44° وتصل محليا 46°/ 48°. بينما درجات الحرارة الدنيا ما بين 26° و 32° وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

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