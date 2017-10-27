36 طلب لإنشاء مصانع تركيب السيارات بالجزائر

تلقت وزارة الصناعة والمناجم خلال الأشهر الماضية 36 طلب لإنشاء مصانع تركيب السيارات، أين تقوم الوزارة بدراستها.

وزير الصناعة قال إنّ الوزارة تقوم بدراسة 36 ملف تم إيداعه لدى مصالحه، لإستحداث فروع جديدة للتركيب.

وأضاف الوزير في هذا السياق، قائلا:”إنّ الجزائر ستسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي، بالنشاط في تركيب السيارات”.

وذلك وفقا لدفتر الشروط الجديد، الذي ناقشه أمس الوزير مع لجنة المالية بالبرلمان، حيث سيتم إصداره في غضون الأسابيع المقبلة.

وأكد يوسفي، أنّ “إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب السيارات انتهى عمليا بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره قريبا”.

وسيكون هذا الدفتر موحدا، بحيث يشمل جميع أصناف المركبات من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات ودراجات نارية ومقطورات.