36 متهما بقضية تخريب مقر حزب الأفلان في حيدرة أمام القضاء اليوم

من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة اليوم الاربعاء، 36 متهما. في قضية تخريب مقر حزب جبهة التحرير الوطني الكائن مقره بحيدرة.

كما يتواجد من ضمن المتهمين المتهم “يسعد.محمد” أمين محافظة البليدة سابقا ونائب برلماني سابق المتهم”. الذي يعد حاليا عضو باللجنة المركزية لحزب الأفلان، والذي استفاد من الإفراج على يد المحكمة خلال الجلسة السابقة.

على غرار، متهمين آخرين سبق و أن استفادوا من الإفراج المؤقت، خلال مجريات التحقيق القضائي. يتقدمهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للأبيار المدعو “بن صغير شقيق”.

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في حين يتابع المتهمون بتهم تتعلق بجنحة انتحال صفة، التزوير و استعمال المزور، القذف، التحريض على التجمهر. و جنحة التحطيم العمدي لملك الغير، التجمهر الغير مسلح، التحريض على التجمهر.

كما جاء تقديم جميع الأطراف المتهمة أمام الجهات القضائية، في أعقاب تعرض مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة للتخريب والتحطيم. خلال شهر سبتمبر المنصرم، من طرف أعضاء من اللجنة المركزية، للمطالبة برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي. بعد أن رفض الأخير استدعاء و عقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد. لتعرف القضية بعدها تصعيدا عقب نشوب تجاذبات بين بعجي و معارضيه حول شرعية قيادته للحزب.

و شهدت جلسة المحاكمة الماضية، منذ انطلاقها، تجاذبات بين القاضي لاصراره على سيرها. و تمسك محامي الطرف المدني الممثل في حزب الافلان بتأجيل القضية لتمكينه من الاطلاع على الملف. غير أن القاضي رد على هيئة الدفاع بأن القضية تأجلت عدة مرات وفيه متهمين موقوفين ينتظرون محاكمتهم. و هذا حفاظا على حقوق المتهمين، منبّها الدفاع بأنه خصص جلسة خاصة للمحاكمة، لتكون كل الأطراف في أريحية.

وأمام تمسك المحامي بتحرير إشهاد له لرفض تأجيل القضية للإطلاع على الملف، قرر القاضي رفع الجلسة للفصل في طلبات الدفاع. ليقرر في آخر المطاف تأجيل البت في القضية.