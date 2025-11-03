360 ألف سكن مبرمج في قانون المالية 2026
بقلم أسماء.ع
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، أن البرنامج الجديد في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن إنجاز 360.000 وحدة سكنية.
وأضاف وزير السكن أن البرنامج يتوزع على مختلف الصيغ السكنية. 10.000 وحدة سكنية بصيغة العمومي إيجاري. 30.000 سكن ريفي 300.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل). 20.000 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.
