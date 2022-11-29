3600 رحلة لنقل البضائع قام بها فرع الشحن للجوية الجزائرية خلال عامين

برمج فرع الشحن التابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، قرابة 4 آلاف رحلة جوية لنقل السلع من وإلى الجزائر. خلال العامين الماضيين، في إطار عمليات تصدير واستيراد.

وقالت مصادر مسؤولة بالشركة، إن فرع الشحن استغل فترة جائحة كورونا التي ضربت الجزائر. وتأثيراتها على حركة النقل الجوي بعد إلغاء جل الرحلات المخصصة لنقل المسافرين. حتى يستغل طائرات الاستعمال المزدوج المخصصة لنقل المسافرين ونقل البضائع” للتصدير واستيراد البضائع.

وأكدت مصادر “النهار أونلاين” على أن فرع الشحن برمج ألفي رحلة جوية طيلة عام 2021 وألف وستمائة رحلة في العام الذي سبقه.

ويتوفر فرع الشحن اليوم على طائرة واحدة خاصة به مخصصة لنقل البضائع وأربعة أخرى تابعة للأسطول الجوي للشركة استعمال مزدوج”، يستعين بها عند الحاجة ما جعله يرفع مخططا استيراتيجيا لمسؤولي الجوية من أجل دعم حظيرته بطائرات جديدة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترأسه أشغال آخر مجلس للوزراء. قد أمر بفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع في جميع المستويات والمسؤوليات.

كما أمر رئيس الجمهورية بإنهاء عملية اقتناء طائرات جديدة في أقرب الآجال. في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل في الملف. مع العودة الى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل كوفيد، والعمل على إعادة النظر في طريقة تسييرها وفق مخطط عصري بمعايير عالمية.