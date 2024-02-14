365 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.. “Deadpool 3” يطيح بـ “SPIDER-MAN”

مع 365 مليون مشاهدة، أصبح هذا المقطع الدعائي الأول، الذي تم بثه خلال نهائي Super Bowl يوم الأحد. هو المقطع الدعائي الأكثر مشاهدة في العالم في غضون 24 ساعة.

بالكاد تم الكشف عن المقطع الدعائي لفيلم Deadpool وقد سجل بالفعل رقماً قياسياً.

وتم بث هذا المقطع الدعائي الأول يوم الأحد خلال المباراة النهائية لـ Super Bowl. وأصبح المقطع الدعائي الأكثر مشاهدة في العالم في غضون 24 ساعة، مع 365 مليون مشاهدة، وفقًا لشركة ديزني.

وبذلك يطيح العرض الترويجي لفيلم Deadpool 3 بفيلم Spider-Man: No Way Home صاحب الرقم القياسي السابق. والذي حقق 355.5 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من بثه في عام 2021.

واستفاد العرض الترويجي لفيلم Deadpool 3 بشكل ملحوظ من شعبية مباراة Super Bowl. التي سجلت هذا العام رقماً قياسياً لجمهورها بـ 123.7 مليون مشاهد.

في هذا الجزء الثالث، المنتظر لمدة ست سنوات، يتعاون البطل الخارق، الذي يلعب دوره رايان رينولدز. هذه المرة مع ولفيرين (هيو جاكمان). الأخير، الذي لم يظهر في دور السينما منذ إصدار Logan قبل سبع سنوات. يظهر لفترة وجيزة في هذا المقطع الدعائي الذي يضاعف الإيماءات إلى امتياز X-Men.