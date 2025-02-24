37 شركة عالمية أبدت إهتمامها بالإستثمار في قطاع المحروقات

عبّرت 37 شركة عالمية عن إهتمامها بالاستثمار في قطاع المحروقات، في إطار مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2024”. التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” في أكتوبر الماضي.

وقال مراد بلجهم في حوار لـ”وأج”، أن الدعوة التي وجهت للشركات العالمية في إطار مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2024” التي تقترح ست مناطق إستكشاف. لقيت إستجابة واسعة، حيث بلغ عدد الشركات المهتمة 37 شركة. كما يتجاوز عدد الشركات التي أبدت إهتمامها للإستثمار في قطاع المحروقات العدد المستهدف من طرف وكالة “ألنفط” والمقدر بـ30 شركة.

وأضاف المتحدث، أن 20 شركة تمكنت من الدخول إلى غرف البيانات للاطلاع على التفاصيل التقنية. بينما لا تزال بقية الشركات في طور اجراءات الدخول. مضيفا أن المشاركة في المناقصة تشمل شركات لها خبرة سابقة في السوق الجزائرية وأخرى تدخل لأول مرة. كما أن بعض الشركات التي غادرت الجزائر في وقت سابق أعربت عن رغبتها في العودة والمشاركة في الفرص الاستثمارية المعروضة.

وتعد “ألجيريا بيد راوند 2024” أول مناقصة يتم إطلاقها ضمن برنامج واسع حددت من خلاله الوكالة 17 مشروعا للمحروقات. ستطرح للاستثمار عبر سلسلة من المناقصات الموجهة للمؤسسات الدولية. مضيفا أن “ألنفط” وضعت رؤية “واضحة” تمتد لخمس سنوات, تهدف إلى ترقية المجال المنجمي عبر كامل التراب الوطني وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

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