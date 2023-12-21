37 ضحية إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسيدي بلعباس

تسبب حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية البيض إلى ولاية وهران. في إصابة 37 شخص بإصابات متفاوتة بسيدي بلعباس.

ووقع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 07 الرابط بين بلدية بلعربي و بلدية تلموني بسيدي بلعباس. حيث

تدخلت الوحدة الرئيسية مدعمة بالوحدة القطاعية نوال بن موسى بالعتاد 06سيارة اسعاف. 2شاحنة اطفاء .1شاحنة اسعاف طرقات. كما خلف الحادث كحصيلة اولية 35 ضحية متعددي الاصابات و 2ضحايا في حالة حرجة.