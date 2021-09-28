38 قتيلا و1254 جريح في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 سبتمبر، 20394 تدخل على إثرتلقي مكالمات الإستغاثة.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لمصالح الحماية المدنية، فقد سجلت خلال نقس الفترة، 1925 تدخل من أجل 1079 حادث مرور.أسفر عن وفاة 38 شخص وإصابة 1254 بجروح، تم إسعافهم إلى المراكز الإستشفائية.وأثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة على إثر 14 حادث مرور، أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

كما سجلت ذات الوحدات 1433 تدخلا، سمح بإخماد 1062 حريق منها صناعية ومنزلية، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 224 تدخل اثر 190 حريق.

وفيما يخص الوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 260 عملية تحسيسية. و147 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدتنا بـ 11872 تدخــل، أيـن تم من خلالها إســعاف وإجلاء 11237 جريح ومريض إلى المستشفيات.

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