38 مليون مسافر عبر ETUSA في 2017

وصل عدد المسافرين الذين تنقلوا خلال السنة الماضية، عبر خطوط النقل التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر إلى 38 مليون مسافراً، أي ما يعادل 150 ألف راكب يوميًا.

وحسب تصريح للمدير العام للمؤسسة، عبد القادر بن ميلود، يرجع ارتفاع عدد الراكبين في الحافلات إلى تدعيم حظيرة المؤسسة بـ300 حافلة جديدة مستأجرة.

وأشار المتحدث، أنه سيتم المصادقة في 31 من هذا الشهر، على إتفاقية في إطار صفقة بالتراضي بين مؤسسة “إيتوزا” و شركة “ألجيريان موتورز سرفيس مرسديس بنز” لاقتناء 100 حافلة للنقل الحضري من نوع “كونكتو” بقيمة تقارب 3 مليار دج، يتم استغلالها على مستوى خطوط وسط العاصمة.