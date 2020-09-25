3847 مسكن سيستفيد من غاز المدينة في أول نوفمبر بالشلف

كشفت اليوم مصادر مسؤولة بأن السلطات الولائية بالشلف تحضر لعملية كبرى تخص وضع 5 مشاريع للربط بغاز المدينة حيز الخدمة بالتزامن مع إحتفالات ذكرى إندلاع الثورة في أول نوفمبر.

العملية من شأنها تزويد3847 مسكن بغاز المدينة على مستوى كل من بلديتي المرسى وسيدي عبد الرحمن.

وحسب ما جاء في تصريح مديرة الطاقة لولاية الشلف شهرزاد تلي بوزيد للنهار أونلاين فإن هذه العملية النوعية تخص مشروعين ببلدية سيدي عبد الرحمن أين سيتم تزويد 1580 مسكن بالغاز في كل من سيدي عبد الرحمن مركز والدراملة.

أما العملية الثانية فتخص بلدية المرسى أين سيتم تزويد 2267 مسكن بغاز المدينة في 3 تجمعات سكنية كبرى وهي القلتة والمرسى مركز و المساعدية.

هذا ، فيما لا تزال الأشغال جارية بمشروعي ببلديتي المرسى و سيدي عبد الرحمن بغرض ربط أزيد من 600 مسكن في وقت لاحق منها 180 مسكن بمنطقة تاغزولت و 434 مسكن بعين حمادي.

في وقت ستقوم فيه السلطات الولائية وضع محطة البنزين ببلدية المرسى حيز الخدمة أمام مستعملي الطريق الوطني رقم بعد تزويدها بخدمة سير غاز بعد إعادة تهيئتها مؤخرا.