3852 حادث مرور بسبب الدراجات النارية خلال9 أشهر

تسبب سائقوا الدراجات النارية خلال الـ9 أشهر الأخيرة في 3852 حادث مرور، وتورطوا في 21.065 بالمائة من إجمالي حوادث المرور.

وذكرت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، أن حوادث المرور التي تسببت بها الدراجات النارية خلفت 963 قتيل خلال 4 أشهر. وكشفت المكلفة بالإعلام بالمندوبية فاطمة بن خلاف، أنه تم تسجيل 7883 حادث مرور خلف 963 قتيل و2459 جريح.

وحسب آخر المعطيات، تسببت الدراجات النارية خلال 5 أشهر الأخيرة في أزيد من 1200 حادث هذه السنة. وهو ما يعدّ الثالث عالميًا بـ 11 قتيلاً كل 24 ساعة.

كما تمّ تسجيل أكثر من ألف حادث على مستوى شبكة الطرقات الوطنية فيعدة ولايات. تسبب فيها سائقي الدراجات النارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وسجلت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق سجلت خلال الثلاثي الأول 1202 حوادث بسبب سائقو الدراجات النارية. بمجموع 5874 حادث سُجّل عبر الطرقات الوطنية خلال السنة الجارية وأسفر عن هلاك 670 شخصًا وإصابة 7747 آخرين.

كما أشارت ذات المسؤولة أن نحو 20 بالمائة من الحوادث التي تسبب فيها سائقوا الدراجات النارية، أغلبها نتيجة السرعة المفرطة. والتجاوزات الخطيرة وعدم ارتداء الخوذات الواقية للرأس.

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حيث سجلت وحدات الحماية المدنية 1786 تـدخـل من أجل 1026 حادث مرور أدت إلى وفاة 30 شخص و جرح 1187 آخرين. وسجلت أثقل حصــيلة في ولايــة الجلفة بوفاة 05 أشخاص في وجرح 25 آخرين في 22 حادث مرور تم نقلهم للمستشفيات.

كما لقيت إمرأة مصرعها، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور بالمكان المسمى واد المالح طريق الوطني رقم1(الطريق القديم).

هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها من اجل هذا الحادث على الساعة 18.25 ممثلة في وحدة قطاع بوغزول بالإضافة الى الوحدة الثانوية بقصر البخاري.

الضحية المتوفية إمرأة عمرها 75 سنة، في حين توجد إمرأة حامل فاقدة للوعي تبلع 38 سنة.

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