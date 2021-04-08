39 ألف قرض مصغر دون فوائد خلال 2021

كشف المديرية الوطنية لتسيير القرض المصغر، أنها ستقوم بمنح خلال السنة الحالية 39 ألف قرض مصغر بدون فوائد.

وقال مدير الوكالة، عبد الفتاح جبنون، إن المبلغ الإجمالي المخصص للعملية يقدر بـ5.16 مليار دينار عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح، جبنون أن التمويلات تندرج ضمن خطة عمل أعدتها الوكالة لمرافقة احتياجات السكان المتواجدين في عدة مناطق من ولايات الوطن.

وأضاف المتحدث،أن 26 ألف قرضا مصغّرا دون فائدة سيمنح لمناطق الظل بينهم 4600 قرض لفائدة المناطق المتواجدة بمحور السد الأخضر.

وأشار جبنون أن الوكالة مستعدة لمنح 7000 قرض مصغر لتمويل المشاريع التي تصل قيمتها 1 مليون دينار.

ومن بين هذه القروض –يقول المسؤول-، 850 قرض موجه للمناطق المتواجدة على مستوى السد الأخضر.

وخصصت الوكالة -حسب المتدخل- 6000 قرض مصغر تصل قيمته إلى 250000 دينار لفائدة سكان ولايات الجنوب لشراء المواد الأولية.

وتم تسخير 6 مواقع للتدخل في المناطق المعزولة على مستوى السد الأخضر إضافة إلى 24 إجراء عملي ميداني لمرافقة المواطنين.

وتنوي الوكالة تقديم خدمات في التكوين لفائدة 10000 مقاول ببرامج تسيير المؤسسات والأنشطة والمساعدة بالإدماج المهني عن طريق 240 مشروع.

ومن بينهم 45 مشروع مخصص للولايات المتواجدة على مستوى السد الأخضر.

وبلغ العدد الإجمالي للمشاريع الممولة بإطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أكثر من 94200 مشروع منذ نشأة الوكالة بـ2004.

وتم خلق 1380000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب الأرقام التي عرضها المدير العام للوكالة.

وكانت فئة النساء الأكثر استفادة من هذا الجهاز بنسبة 63.67 بالمائة من إجمالي المشاريع.

ويذكر أن الوكالة التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تدعم إطلاق مشاريع مصغرة عن طريق نوعين من القروض.

وهما القرض الموجه لاقتناء المواد الأولية، تتراوح قيمته 100000 و250000 دج، والقرض الموجه لشراء العتاد تصل قيمته لـ1 مليون دج.